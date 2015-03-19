主要国家经济指标预测--3月20日****

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 2月 +0.2% -0.6% (较上年同期) -1.9% -2.2% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余292 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余178 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入672 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 77.00 负94.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余189.2 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% -0.2% (较上年同期) +1.0% +1.0% 央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -0.7% -2.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 顺差24.73 -- 0830 瑞士三个月LIBOR目标区间 第一季 负1.25%-负0.25% -- 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第四季 +1.1% -- 欧元区薪资 +1.0% -- 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,135 赤字1,032 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月14日当周 29.1 29.2 四周均值(万人) 30.5 -- 续请失业金人数(万人) 3月7日当周 241.7 241.0 1400 美国领先指标(较前月) 2月 +0.2% +0.2% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 5.0 7.1 (完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。