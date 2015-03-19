版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--3月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段     预估值         前值
    3月20日(五)
    0700  德国生产者物价指数(较前月)                    2月        +0.2%        -0.6%
                           (较上年同期)                            -1.9%        -2.2%
    0900  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)        1月          --       盈余292
                           (经季节调整)(亿欧元)                      --       盈余178
                直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                      --       流入672
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              2月        77.00      负94.05
                公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --     盈余189.2
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             2月        +0.7%        -0.2%
                              (较上年同期)                         +1.0%        +1.0%
              央行核心CPI(较前月)                                  +0.5%        +0.2%
                          (较上年同期)                             +2.1%        +2.2%
    1230  加拿大零售销售(较前月)                        1月        -0.7%        -2.0% 
    
    
   附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值 
    3月19日(四)    
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          2月     顺差24.73         --
    0830  瑞士三个月LIBOR目标区间                      第一季  负1.25%-负0.25%　  -- 
    1000  欧元区劳工成本(较上年)                       第四季       +1.1%         -- 
          欧元区薪资                                                +1.0%         --
    1230  美国经常帐收支(亿美元)                     　第四季   赤字1,135   赤字1,032
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              3月14日当周      29.1        29.2 
              四周均值(万人)                                         30.5         -- 
              续请失业金人数(万人)                  3月7日当周      241.7       241.0 
    1400  美国领先指标(较前月)                          2月         +0.2%       +0.2%
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                3月           5.0         7.1 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐