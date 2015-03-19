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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 15:04 BJT

中国央行：强化结构性金融统计，及时反映信贷政策执行情况

路透北京3月19日 - 中国央行副行长潘功胜近日对今年的调查统计工作做出部署，称要建立完善影子银行、互联网金融统计监测体系，强化结构性金融统计，及时反映信贷政策执行情况。

央行官方网站周四刊登的新闻稿称，潘功胜在央行调查统计工作会议上表示，要继续抓好经济金融形势分析，持续开展对经济增长、物价、就业、投资、房地产和金融等重点领域的分析和监测。

他提出要继续开展货币供应量口径研究，要做好利率统计工作，进一步完善存贷款和其他市场利率统计，构建企业融资成本变动监测体系。

此外，央行要深入研究“三农”金融的定义与分类，修订涉农贷款等统计制度，落实好债券统计制度。督促各金融机构特别要加强对金融机构小微企业贷款、三农贷款的执法检查。(完）

浏览央行新闻稿原文，点选：here (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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