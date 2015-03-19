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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 14:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元部分收复失地

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* 欧元/美元跌0.73%，澳元/美元跌0.19%，美元/日圆上涨0.36%，英镑/美元跌0.52%

* 美元/马币下挫0.76%，美元/印尼卢比挫跌1.13%，美元/人民币跌0.53%，10年期美债收益率报1.9251%

* 日经指数收跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.6%，布兰特原油期货跌1.06%，美国原油期货跌2.62%

* 路透短观调查显示，日圆贬值对日本企业信心的影响好坏不一

* 希腊总理要求欧盟停止“单边行动”，双方关系再度紧张

(完)

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(编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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