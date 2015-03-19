基金观点：今年美元强势不会持续，新兴市场将带来合理回报--施罗德

路透香港3月19日 - 施罗德投资 称，若美元升值，全球新兴市场的回报会低于已发展市场，然该行不认为美元在今年会持续保持强劲升势，并相信新兴市场将为投资者带来相对合理的回报。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。。

施罗德新兴市场股票主管Allan Conway在其评论中称，由于环球经济仍然不明朗，2014年新兴市场股票基金资金流的波动趋势可能会延续至2015年。据EPFR Global的数据显示，2014年初新兴市场股票基金录得逾400亿美元的净资金流出。虽然情况之后逆转，但年尾时仍录得约100亿美元的流出。

“然而，全球新兴市场的估值还是具吸引力的。”他说，“MSCI新兴市场指数 的市盈率约为10.5倍，是历史值折让的10%和较标准普尔500指数 折让逾50%--这是过去十年来的最大折让。”

施罗德认为，未来美国货币政策正常化是全球新兴市场面临的主要挑战。若美元升值，全球新兴市场的回报会低于已发展市场。可是，该行不认为美元在2015年会持续保持强劲升势。

Conway称，股票市场通常在加息早期表现较好，原因是经济增长利好因素抵销了紧缩的融资环境。尽管在已发展市场中美国表现最佳，但其经济复苏不是十分强劲。当加息时，最高利率将低于“正常”周期的利率水平。加上欧元区和日本仍实施扩张性货币政策，全球资金流动性在未来将维持利好。

“部分新兴经济体更易受到美国加息的影响。许多被视为较弱的经济体系已开始进行调整。因此，当美国收紧政策时，我们预期影响会低于2013年夏季的时侯。”他说。

施罗德指出，风险较高的市场最明显为乌克兰及中东地区， 若两者的局势出现严重恶化，有可能对全球造成影响而不只限于新兴市场。虽然近期能源价格下跌已对新兴市场中的能源生产国构成预算压力，但价格下跌对能源进口国有利，将提升全球消费需求，使全球新兴市场出口国有机会受惠。

该行预期2015年环球新兴市场前景明朗，对受惠于政策改革以及制造业、工业出口上升以及能源价格下跌的市场持乐观态度，但对原材料及能源持审慎态度。

“我们相信2015年因受到估值吸引、国内需求及持续改善的出口的支持，相比于已发展市场而言，环球新兴市场将为投资者带来相对合理的回报。”该行并称。（完）