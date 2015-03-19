瑞士经济：政府调降经济成长预估，但称没有迹象显示经济大幅放缓

路透苏黎世3月19日 - 瑞士政府调降对今明两年经济成长的预估，但表示，没有迹象显示经济严重减速。之前瑞士央行放弃瑞郎兑欧元的汇率上限。

“从今天的观点看，瑞士可能在经历短暂的经济减速，”瑞士联邦政府经济事务司(State Secretariat for Economics，SECO)分析师在周四的声明中称。“但就目前的形势而言，没有迹象显示经济大幅减缓，经济活动没有明显下降，失业率没有明显上升。”

政府预计瑞士经济今明两年的增速分别为0.9%和1.8%。

在取消汇率上限前，瑞士政府原本预计今年经济成长2.1%，明年成长2.4%，但上月警告称，瑞郎汇率大涨可能冲击经济成长，并导致其调降经济预估。

政府预计瑞士今年消费者物价将下降1.0%，2016年上升0.3%。

瑞士央行稍晚将召开货币政策会议，这是该行1月弃守瑞郎汇价上限以来的首次例行政策会议。(完)