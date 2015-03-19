瑞士经济：政府调降经济成长预估，但称没有迹象显示经济大幅放缓

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
路透苏黎世3月19日 - 瑞士政府调降对今明两年经济成长的预估，但表示，没有迹象显示经济严重减速。之前瑞士央行放弃瑞郎兑欧元的汇率上限。
“从今天的观点看，瑞士可能在经历短暂的经济减速，”瑞士联邦政府经济事务司(State Secretariat for Economics，SECO)分析师在周四的声明中称。“但就目前的形势而言，没有迹象显示经济大幅减缓，经济活动没有明显下降，失业率没有明显上升。”
政府预计瑞士经济今明两年的增速分别为0.9%和1.8%。
在取消汇率上限前，瑞士政府原本预计今年经济成长2.1%，明年成长2.4%，但上月警告称，瑞郎汇率大涨可能冲击经济成长，并导致其调降经济预估。
政府预计瑞士今年消费者物价将下降1.0%，2016年上升0.3%。
瑞士央行稍晚将召开货币政策会议，这是该行1月弃守瑞郎汇价上限以来的首次例行政策会议。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。