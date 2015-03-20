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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 09:19 BJT

中国债市：10年国债期货首日上市大涨，9月合约开盘升0.78%

路透上海3月20日 - 中国金融期货交易所10年期国债期货<0#CFT:>周五正式上市交易。其中，9月合约 开盘报96.900元人民币，较挂牌基准价大涨0.78%，随后涨幅进一步扩大，最高至近1.9%。

此外，国债期货12月合约 开盘报97.480元，明年3月合约 开盘报97.400元，亦较挂牌基准价涨幅明显。

此次上市的10年期国债期货合约交易保证金为合约价值的2%，这一水平高于目前的五年期国债期货；此外10年期国债期货上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。

五年期国债期货2013年9月上市以来运行平稳，为完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所去年9月启动了10年期和三年期国债期货合约仿真交易。

中金所今年1月初正式发布10年期国债期货合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。

随后中金所表示，通过公开征求意见，进一步完善了合约及相关细则，将10年期国债期货合约的最小变动价位由征求意见稿中的0.002元调整为0.005元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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