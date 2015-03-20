中国债市：10年国债期货首日上市大涨，9月合约开盘升0.78%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透上海3月20日 - 中国金融期货交易所10年期国债期货<0#CFT:>周五正式上市交易。其中，9月合约 开盘报96.900元人民币，较挂牌基准价大涨0.78%，随后涨幅进一步扩大，最高至近1.9%。
此外，国债期货12月合约 开盘报97.480元，明年3月合约 开盘报97.400元，亦较挂牌基准价涨幅明显。
此次上市的10年期国债期货合约交易保证金为合约价值的2%，这一水平高于目前的五年期国债期货；此外10年期国债期货上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。
五年期国债期货2013年9月上市以来运行平稳，为完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所去年9月启动了10年期和三年期国债期货合约仿真交易。
中金所今年1月初正式发布10年期国债期货合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。
随后中金所表示，通过公开征求意见，进一步完善了合约及相关细则，将10年期国债期货合约的最小变动价位由征求意见稿中的0.002元调整为0.005元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)