路透基点：台湾旺宏电子寻求90亿台币三年期再融资贷款--TRLPC

路透香港3月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 的半导体厂商旺宏电子寻求90亿台币(2.86亿美元)的三年期再融资贷款。 牵头本案的是台湾银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、大众银 行和台湾合作金库。其中台湾合作金库为额度代理行，台湾土地银行为担 保品控管行，兆丰商业银行为文件准备行。 本贷款包含两年的延期选择权，延期费为15个基点。 贷款利率以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，在100-150个 基点之间浮动，并同借款人税前净利润率挂钩： 若税前净利润率小于或等于零，则贷款利率为150个基点； 若税前净利润率介于0.1-5.0%，则贷款利率为125个基点； 若税前净利润率大于5%，则贷款利率为100个基点。 银行受邀以多个层级参贷： 承贷12亿台币或以上，前端费30个基点； 承贷9.595-11.9亿台币，前端费25个基点； 承贷6.475-9.59亿台币，前端费23个基点。 贷款以土地和房屋担保，分六次不等额偿还，每半年偿还一次：5%(1 -2), 10%(3-5)和60%(6)。 若贷款提取比例不足80%，则有10个基点的承诺费。 银行回复截止日期为3月20日。 本次贷款将用于为借款人2010年9月取得的180亿台币等值五年期贷款 进行再融资。(完) (编译 艾茂林; 审校 白云)