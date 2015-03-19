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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 15:31 BJT

日本债市：公债价格大涨、收益率滑落，此前FED释出温和讯号

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.080% -1.5 0.095%

10年期公债 0.325% -3.5 0.360%

20年期公债 1.070% -6.0 1.130%

30年期公债 1.250% -9.0 1.340%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.90 +0.34 147.56

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/王洋/李爽；审校 艾茂林/蔡美珍)

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