版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 15:40 BJT

金属期市：伦铜上涨脱离一个月低位，因美元下跌

0705GMT，LME三个月期铜 涨1.3%至每吨5,745美元，脱离周三所及的低点5,621.50。沪铜 跌1%至41,720元人民币，脱离盘中触及的一个月低点41,120元人民币。

其他金属方面，期镍 和期铅 ，以及期铝 和期锡 攀升1%甚至更高。

此轮涨势多归因于美元走软。

摩根士丹利分析师Joel Crane表示：“金属价格可能将维持迟滞走势，直到(中国)显露需求迹象，到目前为止所有的迹象均指向疲弱。”(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 白云/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐