台湾汇市：台币随亚币走升但幅度缩减，美联储声明施压美元

* 美联储会议后美元走弱，但午后脱离低位 * 进口商的美元买盘出笼 * 外资上午汇入，下午转向 * 明日实质交易区间先在31.400-31.550 路透台北3月19日 - 台币兑美元 周四第三日收升在近二周高位。汇银 人士指出，美国联邦储备理事会议声明后，亚币走扬，股市同步走升。然午后非美货币升势 收歛，且进口商的买盘相当多，令台币升势缩减。 汇银人士指出，盘初虽然因外资汇入且美元多头停损出场，台币劲扬。但午后的亚币升 幅略有缩减，进口商则是美元买盘不断，且外资午后转为小幅汇出，台币升势受挫。台币今 日收31.502，收盘前高是3月6日的31.450。 〞今天进口商买盘很强，出口商是到31.4以上才有出来。〞一位本地商银交易人士说。 他们也表示，至于央行的动态，近期入市干预的动作一直都不算太大，今日因美联储会 议结果过后，市场美元多头抛售，央行也仅仅是提供流动性，没有太大方向上的干预。 **台股劲扬** 交易员表示，今日盘初外资汇入，但午后则见部分外资汇出，今年在台股买超已多的外 资动向可能是未来汇价的关键。 台湾股市周四收高升破9,700点关口，创金融海啸以来逾七年收盘新高。证交所资料显 示，外资及陆资在台股大买86.93亿台币，连续三个交易日买超共计197.18亿台币。[EMRG/S GCN] 也有交易员认为，美国联邦储备理事会(FED)虽如同市场预期地把〞耐心〞一辞去除， 但是FED对美国未来经济前景的看法却是趋于保守，这令市场猜测FED升息的速度不若先前的 预期急促。短期内美元因FED的会议后大跌，却也迅速脱离低点，中长线的美元走势仍受看 好。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自20 06年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预 估。 亚币中，韩元兑美元 收在1,117.2，上交易日收在1,129.9。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点转为折价。一个月美 元/台币远汇 尾盘报31.460-31.490，上日收在31.255。 交易员预估，明日台币主要实质交易将落在31.400-31.550之间。今日台币主要交易区 间在31.377-31.465，上日交易区间在31.535-31.574。 本周全球重要经济事件和数据包括： 3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业 指数；瑞士央行(SN B)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领 导人会议(至周五)；挪威央行利率会议 ；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR 目标。 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支； 美国亚特兰大联储 总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参 加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.502 31.650 31.330-31.659 31.650 10.48 5.47 元太外汇经纪公司 31.500 31.650 31.340-31.650 31.650 6.03 2.47 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.040/-0.015 -0.015/0.015 (完)