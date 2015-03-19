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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 16:59 BJT

台湾汇市：台币随亚币走升但幅度缩减，美联储声明施压美元

* 美联储会议后美元走弱，但午后脱离低位
    * 进口商的美元买盘出笼
    * 外资上午汇入，下午转向
    * 明日实质交易区间先在31.400-31.550

    路透台北3月19日 - 台币兑美元  周四第三日收升在近二周高位。汇银
人士指出，美国联邦储备理事会议声明后，亚币走扬，股市同步走升。然午后非美货币升势
收歛，且进口商的买盘相当多，令台币升势缩减。
    
    汇银人士指出，盘初虽然因外资汇入且美元多头停损出场，台币劲扬。但午后的亚币升
幅略有缩减，进口商则是美元买盘不断，且外资午后转为小幅汇出，台币升势受挫。台币今
日收31.502，收盘前高是3月6日的31.450。
    
    〞今天进口商买盘很强，出口商是到31.4以上才有出来。〞一位本地商银交易人士说。
    
    他们也表示，至于央行的动态，近期入市干预的动作一直都不算太大，今日因美联储会
议结果过后，市场美元多头抛售，央行也仅仅是提供流动性，没有太大方向上的干预。
    
        
    **台股劲扬**
    
    交易员表示，今日盘初外资汇入，但午后则见部分外资汇出，今年在台股买超已多的外
资动向可能是未来汇价的关键。
    
    台湾股市周四收高升破9,700点关口，创金融海啸以来逾七年收盘新高。证交所资料显
示，外资及陆资在台股大买86.93亿台币，连续三个交易日买超共计197.18亿台币。[EMRG/S
GCN]
    
    也有交易员认为，美国联邦储备理事会(FED)虽如同市场预期地把〞耐心〞一辞去除，
但是FED对美国未来经济前景的看法却是趋于保守，这令市场猜测FED升息的速度不若先前的
预期急促。短期内美元因FED的会议后大跌，却也迅速脱离低点，中长线的美元走势仍受看
好。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自20
06年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预
估。 
     
    亚币中，韩元兑美元 收在1,117.2，上交易日收在1,129.9。
     
   海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点转为折价。一个月美
元/台币远汇 尾盘报31.460-31.490，上日收在31.255。
         
    交易员预估，明日台币主要实质交易将落在31.400-31.550之间。今日台币主要交易区
间在31.377-31.465，上日交易区间在31.535-31.574。           
     
    本周全球重要经济事件和数据包括：   
    3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业
指数；瑞士央行(SN B)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领
导人会议(至周五)；挪威央行利率会议 ；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR
目标。
    3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支；
美国亚特兰大联储 总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参
加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币六个月期          -0.040/-0.015           -0.015/0.015
 (完)

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