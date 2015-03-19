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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 16:01 BJT

路透调查：美联储升息预期损及多数新兴亚币人气，坡元空仓创六年高位

由于市场愈发担心主权评级遭调降，马币遭受进一步的压力。

菲律宾披索 的人气自1月来首次转为负面，因投资者急于买入美元回补空头仓位。

人民币则一反整个地区的悲观态势，人气触及两个月高位。

中国央行疑似干预汇市稳定人民币汇率，以打压对人民币贬值的投机。中国央行还上调了人民币兑美元的中间价。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披 索、马来西亚马币和泰国泰铢。

周四人民币连续第三个交易日大幅走坚，突破200日移动均线，并扳回了所有年度跌幅。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的 部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44

3月5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05

2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15

2月5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03

1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40

12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62

12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47

11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56

11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54 (完) (编译/审校 高琦/蔡美珍/王洋/孙茉莉/艾茂林)

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