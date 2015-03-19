台湾债市：五年债殖利率收跌创发行前交易新低，美联储谈话仍偏向鸽派

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 五年债殖利率创发行前交易新低 * 美联储主席叶伦谈话仍偏向鸽派 * 明日104/6区间料在1.01-1.06% 路透台北3月19日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周四殖利率收跌创发行 前交易新低。交易员指出，尽管美联储会后声明一如预期删除对升息保持耐心字眼，但市场 解读美联储主席叶伦谈话仍偏鸽派，带动104/6殖利率随美债急跌，惟追价意愿偏低致终场 殖利率跌幅略显收敛。 他们认为，由于五年券104/6殖利率盘中一度大跌逾6个基点，逼得原本上百亿台币空单 面临回补压力，目前盘势对多方较为有利，而殖利率探低至1.02%附近已接近满足点，多方 虽不愿进一步追价，但也不愿在此获利调节部位，后续仍待美债指引进一步方向。 今日五年券104/6殖利率续创发行前交易期间新低，亦收创同年期券殖利率两周收盘低 位，前低为3月5日的1.0220%。 “这几天震荡难免，FED消息才出来，需要一两天消化。”一位大型证券交易员说。 另有证券交易员称，随着美国指标10年期公债殖利率跌破2%关口，带动台债各年期殖 利率全面向下修正，其中以五年券104/6殖利率跌幅最大，令该券上百亿台币空单只能直接 等下周二标债回补，不认输也不行。 美国公债收益率周三大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美国联邦储 备理事会(FED/美联储)最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和 。指标10年期公债 价格尾盘大涨1-9/32，收益率报1.92%，上日尾盘报2.06%。[ US/NCN] 美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了 一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。 交易员预估，明日五年债104/6发行前交易区间暂估1.01-1.06%；10年债104/5区间则暂 看1.55-1.59%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -4.20 1.0335 *1.0105-1.0350 215.5 10 104/5 -2.51 1.5720 *1.5505-1.5720 69.5 注：* 表该券发行以来新低。 台湾股市周四收高升破9,700点关口，创金融海啸以来逾七年收盘新高。分析师指出， 美联储主席叶伦谈话温和激励美股大涨，且近日外资转趋偏多操作台股，带动今日大盘指数 开高走高，短线只要站稳9,699点上方，有望持续挑战万点大关。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业 指数；瑞士央行(SNB)货币政策评估；欧盟国家与政府领导人会议(至周五)；挪威央行利率 会议；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR目标。 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支； 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参加 小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5720 5 104/6 1.0335 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。