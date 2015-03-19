台湾债市：五年债殖利率收跌创发行前交易新低，美联储谈话仍偏向鸽派

* 五年债殖利率创发行前交易新低 * 美联储主席叶伦谈话仍偏向鸽派 * 明日104/6区间料在1.01-1.06% 路透台北3月19日 - 台湾指标五年期公债104/6期 周四殖利率收跌创发行 前交易新低。交易员指出，尽管美联储会后声明一如预期删除对升息保持耐心字眼，但市场 解读美联储主席叶伦谈话仍偏鸽派，带动104/6殖利率随美债急跌，惟追价意愿偏低致终场 殖利率跌幅略显收敛。 他们认为，由于五年券104/6殖利率盘中一度大跌逾6个基点，逼得原本上百亿台币空单 面临回补压力，目前盘势对多方较为有利，而殖利率探低至1.02%附近已接近满足点，多方 虽不愿进一步追价，但也不愿在此获利调节部位，后续仍待美债指引进一步方向。 今日五年券104/6殖利率续创发行前交易期间新低，亦收创同年期券殖利率两周收盘低 位，前低为3月5日的1.0220%。 “这几天震荡难免，FED消息才出来，需要一两天消化。”一位大型证券交易员说。 另有证券交易员称，随着美国指标10年期公债殖利率跌破2%关口，带动台债各年期殖 利率全面向下修正，其中以五年券104/6殖利率跌幅最大，令该券上百亿台币空单只能直接 等下周二标债回补，不认输也不行。 美国公债收益率周三大跌，短债收益率创六年最大单日降幅，此前投资人将美国联邦储 备理事会(FED/美联储)最新的货币政策声明和美联储主席叶伦的讲话解读为对通胀态度温和 。指标10年期公债 价格尾盘大涨1-9/32，收益率报1.92%，上日尾盘报2.06%。[ US/NCN] 美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了 一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。 交易员预估，明日五年债104/6发行前交易区间暂估1.01-1.06%；10年债104/5区间则暂 看1.55-1.59%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -4.20 1.0335 *1.0105-1.0350 215.5 10 104/5 -2.51 1.5720 *1.5505-1.5720 69.5 注：* 表该券发行以来新低。 台湾股市周四收高升破9,700点关口，创金融海啸以来逾七年收盘新高。分析师指出， 美联储主席叶伦谈话温和激励美股大涨，且近日外资转趋偏多操作台股，带动今日大盘指数 开高走高，短线只要站稳9,699点上方，有望持续挑战万点大关。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业 指数；瑞士央行(SNB)货币政策评估；欧盟国家与政府领导人会议(至周五)；挪威央行利率 会议；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR目标。 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支； 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参加 小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5720 5 104/6 1.0335 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)