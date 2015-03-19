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债券 | 2015年 3月 19日 星期四 16:19 BJT

欧元债市：德国公债收益率触及纪录新低，因美联储暗示不急于升息

德国10年期公债收益率 开低2个基点，触及纪录新低0.18%。

较低评级公债收益率也都走低，过去几天这类公债受到打击，因希腊可能很快耗尽现金的风险让人担忧。

意大利 和西班牙 10年期公债收益率下跌9个基点，分别报1.25%和1.21%。

其它欧元区国家公债收益率下跌1-6个基点不等。但一些分析师谨慎表示，市场对美联储的温和表态可能反应过度。（完）

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译/审校 蔡美珍/高琦/艾茂林)

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