《中国债市每日综述》现券收益率震荡走稳IRS下行，口行新债表现不佳

* 现券收益率震荡走稳，IRS大幅下行

* 短端收益率有向下空间，曲线预期增陡

* 五至10年口行新债发行不佳

* 关注明日10年国债期货上市表现

路透上海3月19日 - 中国银行间市场现券收益率周四先涨后跌，震荡后持稳在上日收盘附近。利率互换(IRS)则受七天回购利率开盘大挫引领而一路下行，其中一年跌幅超过10个基点(bp)。

交易员称，资金面渐有向宽趋势，为短端收益率下行打开空间，今日口行五至10年新债发行定位偏高，显示市场对长端态度谨慎，曲线增陡预期较强。

另外，国债期货对现券市场影响不断增强，因此明日10年期国债期货合约上市也值得关注。

华中一银行交易员表示，现券收益率“今天也是先涨，下午有说央行放水的，又下来了。基本和昨天(收盘)差不多。”

她认为，市场流动性趋好，以及公开市场逆回购利率的下调，为短端收益率下行打开想像空间。长债则因无法判断收益率是否反弹到位，介入风险偏大。在此情况下，收益率曲线增陡预期渐强。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新成交报价 在3.9200%/3.8950%，上日尾盘为3.9300%/3.9050%

与现券收益率相比，利率互换全日下行趋势较为明显。其中一年期跌幅约14个bp，稍长期的五年跌幅在10个bp左右。

国债期货主力合约TF1506 小涨，收报98.035元人民币，较上日结算价涨0.09元，或0.09%。

进出口行上午招标的五年、七年和10年三期债，结果分别为4.10%、4.1703%和4.2243%； 固息政策性金融债到期收益率曲线 (农发/口行)显示，上述期限最新估值为4.0889%、4.1505%和4.1553%。

国开行上午也增发招标了一期15年固息债，中标收益率为4.3070%。 不过该期债期限为非主流交易品种，市场影响有限。

**逆回购减量资金仍宽**

银行间市场七天期回购加权利率跌近20个基点(bp)，具有指导意义的开盘价带动是主要原因。而隔夜品种仅微降，二者点差缩减至不足110bp。

交易员称，公开市场逆回购操作继续减量，不过有此前央行续做MLF(中期借贷便利)等支撑，资金面较前期已有转宽。后续还要关注央行对流动性的支持力度，以及公开市场逆回购利率的价格变化。

北京一券商交易员称，目前资金绝对价格水平仍比较高，“但是大行那边有在调控(开盘价)，央行也在逆回购操作里有意识地把价格往下压。”

央行公开市场单次逆回购操作规模递减，今日稍早进行的150亿元人民币七天期逆回购操作,利率持平于3.65%。上周两次同期限逆回购操作规模分别为350亿元和250亿元，周二操作量为200亿元。

对于后市，交易员认为，若流动性渐恢复，且央行通过逆回购利率引导市场利率下行意图仍在的话，未来资金价格有望缓步下行。