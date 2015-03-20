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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 09:29 BJT

香港热股：中国平安保险开高1.69%至逾4年高位，业绩胜预期且送红股

路透香港3月20日 - 以市值计中国第二大保险商--中国平安保险（集团）股份有限公司 H股周五开高1.69%，至自2010年12月以来高位，因去年业绩好于市场预期，且上市近11年以来首度派送红股。

平保开盘报90港元，大市恒生指数 则开低0.21%。

平保于周四晚间公布，2014年度净利同比增长39.5%至392.79亿元人民币，优于汤森路透综合分析师预测的371亿元，也是自2004年上市以来新高。

分析师指出，寿险业务结构持续改善，新业务价值增长带动内涵价值按年升30%，对平保的股价有推动作用。

除了每股0.5元末期现金股息之外，平保拟以资本积金转增股本的方式，按10:10的基准派送红股，为上市以来首次。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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