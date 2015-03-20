香港热股：中国平安保险开高1.69%至逾4年高位，业绩胜预期且送红股

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港3月20日 - 以市值计中国第二大保险商--中国平安保险（集团）股份有限公司 H股周五开高1.69%，至自2010年12月以来高位，因去年业绩好于市场预期，且上市近11年以来首度派送红股。
平保开盘报90港元，大市恒生指数 则开低0.21%。
平保于周四晚间公布，2014年度净利同比增长39.5%至392.79亿元人民币，优于汤森路透综合分析师预测的371亿元，也是自2004年上市以来新高。
分析师指出，寿险业务结构持续改善，新业务价值增长带动内涵价值按年升30%，对平保的股价有推动作用。
除了每股0.5元末期现金股息之外，平保拟以资本积金转增股本的方式，按10:10的基准派送红股，为上市以来首次。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)