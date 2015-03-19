版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 16:30 BJT

标题新闻：俄罗斯经济部长预计今年资本净流出规模将低于1,150亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐