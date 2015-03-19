欧洲汇市：英镑兑美元跌穿1.48，投资者重新追捧美元

美国各类经济指标总览--2017/1/23
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透伦敦3月19日 - 英镑兑美元周四跌穿1.48，因投资者重新抢进美元。周三在美联储公布比预期更加谨慎的声明后，英镑在1.5上方交投。
美联储周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。
英镑兑美元 周三升1.5%，创五年半最大单日升幅，英镑在欧洲时段跌逾1%至1.4795。但英镑兑欧元 涨0.8%至0.71925英镑。欧元承压，之前兑美元创六年最大单日升幅。(完)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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