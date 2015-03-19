欧洲汇市：英镑兑美元跌穿1.48，投资者重新追捧美元

路透伦敦3月19日 - 英镑兑美元周四跌穿1.48，因投资者重新抢进美元。周三在美联储公布比预期更加谨慎的声明后，英镑在1.5上方交投。

美联储周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。

英镑兑美元 周三升1.5%，创五年半最大单日升幅，英镑在欧洲时段跌逾1%至1.4795。但英镑兑欧元 涨0.8%至0.71925英镑。欧元承压，之前兑美元创六年最大单日升幅。(完)

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