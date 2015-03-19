《路透晚报》--3月19日日间新闻摘要（国际版）

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数脱离15年高位，银行股出现获利了结
日本股市日经指数周四从15年高位回落，因投资者对近期上涨的银行类股等进行获利了结，日债收益率下滑可能令银行股受挫。日经指数收盘跌0.4%至19,476.56点，本日走势震荡。该指数在盘初一度触及15年高点19,557.17点。东证股价指数跌0.4%至1,575.81点。
--中国股市：沪综指小幅收升连续第七日上涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧
中国股市沪综指小幅收升，连续第七日上涨，盘中震荡有所加大。分析师指出，今日股指触及3,600点整数关口后，获利回吐压力加大，随后出现快速回落，而2月以来沪指已累计上涨逾10%，短期存在技术回调压力，料后市将在3,600点下方震荡整理。
沪综指收报3,582.27点，涨4.97点或0.14%，此前盘中高点为2008年5月20日的3,632.01点；上证A股今日成交6,103亿元人民币，上日为6,156亿元。
--香港股市：恒指收高1.5%，跟随亚股普涨之势
香港股市上扬，在美联储暗示将在一段时间内不会开始升息后，几乎所有亚股都齐现涨势。恒生指数涨1.5%，报24,468.89点；恒生国企指数攀升1.2%，报12,122.20点。恒生指数成分股总成交量为16亿股。
--汇市：美元收复早前多数失地，关注瑞士和挪威央行会议
美元收复早前的多数失地，此前在美联储会后创下18个月最大单日跌幅，这次的联储声明在利率问题上的立场要比预期审慎许多。
欧洲早盘时段，欧元回吐多数涨幅，因交易员买回美元。欧元兑美元下跌2%至1.0631，脱离在隔夜市场触及的高位1.0920美元。美元/日圆 扳回一些失地，升至120.69日圆，日内涨约0.5%，美元/日圆隔夜低见119.29，为2月27日以来最低，为近三周来首次跌破120.00。
--欧元债市：德国公债收益率触及纪录新低，因美联储暗示不急于升息
德国公债收益率(殖利率)触及纪录低位，因美联储调降经济成长及通胀预估，暗示不急于升息。德债收益率尾随美债及日债跌势，因美国可能暂缓收紧货币政策的态度，令全球投资人如释重负。
德国10年期公债收益率开低2个基点，触及纪录新低0.18%。意大利和西班牙10年期公债收益率下跌9个基点，分别报1.25%和1.21%。
--国际油市：布兰特原油期货跌向55美元，因原油库存意外大增
布兰特原油期货跌向每桶55美元，此前美国原油库存增幅意外大于预期，不过油价跌势因美元走弱而受限。0842GMT，布兰特5月原油期货跌0.77美元，至每桶55.14美元，上日一度跳涨6%，因美元挫跌。4月美国原油期下跌1.60美元至每桶43.06美元，上日结算价升1.20美元或近3%。
--全球金市：现货金触及近两周高位，FED温和立场打压美元
金价续涨，升至近两周高位，因美联储暗示放慢升息脚步，并对美国经济成长持审慎看法后，美元挫跌。0853GMT，现货金报每盎司1,166.15 美元，稍早升至1,177.46美元，为3月9日以来高位。金价周三劲升1.6%，为1月30日以来最大单日涨幅。
--金属期市：伦铜上涨脱离一个月低位，因美元下跌
伦敦期铜上涨逾1%，昨日曾跌至一个月低点，由于美国开始升息的时间可能推后，美元因此下跌。0839GMT，LME三个月期铜涨1.24%至每吨5,740.50美元，脱离周三所及的低点5,621.50。沪铜跌1%至41,720元人民币，脱离盘中触及的一个月低点41,120元人民币。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张明钧; 审校 艾茂林)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。