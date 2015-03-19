重发-瑞士央行：瑞郎被大幅高估，一段时间内应该还会下跌--声明

中国个股：国海证券大股东再增持1,831万股，董事拟增持不超1亿元
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
(重发以跟上红条)
路透苏黎世3月19日 - 瑞士央行在周四货币政策评估会议后发布的声明中称：
* 瑞郎被大幅高估，在一段时间内应该还会下跌
* 在制定货币政策时将继续考量汇率状况，及其对通胀和经济发展的影响
* 因此将在必要时积极参与汇市，以影响货币状况
* 瑞士经济或会明显趋疲，特别是在今年上半年
* 短期内产能利用率将不会很高
* 失业率将小幅上升
* 全球经济复苏趋势增强将会带来支持效果
* 近几年楼市积累的不平衡仍然较高
(完)
路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。