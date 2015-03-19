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债券 | 2015年 3月 19日 星期四 16:49 BJT

重发-瑞士央行：瑞郎被大幅高估，一段时间内应该还会下跌--声明

(重发以跟上红条)

路透苏黎世3月19日 - 瑞士央行在周四货币政策评估会议后发布的声明中称：

* 瑞郎被大幅高估，在一段时间内应该还会下跌

* 在制定货币政策时将继续考量汇率状况，及其对通胀和经济发展的影响

* 因此将在必要时积极参与汇市，以影响货币状况

* 瑞士经济或会明显趋疲，特别是在今年上半年

* 短期内产能利用率将不会很高

* 失业率将小幅上升

* 全球经济复苏趋势增强将会带来支持效果

* 近几年楼市积累的不平衡仍然较高

(完)

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