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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 16:45 BJT

中国反腐：李春城和蒋洁敏已分别被提起公诉--检察院

路透北京3月19日 - 中国最高人民检察院周四公布，对四川省委原副书记李春城、国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏两起涉嫌犯罪案件的侦查已终结，湖北检察机关已于今日分别提起公诉。

最高检官网发布的新闻稿并称，上述两人被分别移送湖北咸宁检察院和湖北检察院汉江分院审查起诉。

十八大以来中国保持高压反腐，李春城和蒋洁敏均为此后“落马”的高级官员。过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。

新华社此前曾报道，中共中央宣布决定给予前政治局常委、前中央政法委书记周永康开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

国家主席习近平年初亦表示，今年对反腐败问题要保持高压态势不放松，坚持零容忍的态度不变，且有破有立，反腐倡廉建章立制要抓好制度建设。 （完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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