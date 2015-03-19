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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 16:51 BJT

《全球汇市》美元收复早前多数失地，关注瑞士和挪威央行会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0669 1.0865 -1.80 -11.80 1.2097

美元/日圆 120.68 120.09 +0.49 +0.84 119.68

欧元/日圆 128.75 130.46 -1.31 -11.07 144.77

美元/瑞郎 0.9912 0.9782 +1.33 -0.29 0.9941

英镑/美元 1.4832 1.4976 -0.96 -4.76 1.5573

美元/加元 1.2666 1.2563 +0.82 +9.02 1.1618

澳元/美元 0.7672 0.7769 -1.25 -6.07 0.8168

新西兰元/美元 0.7399 0.7476 -1.03 -5.10 0.7797

欧元/瑞郎 1.0577 1.0625 -0.45 -12.05 1.2026

欧元/英镑 0.7189 0.7255 -0.91 -7.30 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2928 9.3180 -0.27 -1.86 9.4688

美元/挪威克朗 8.3520 8.1626 +2.32 +11.78 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 白云/高琦/张明钧/蔡美珍)

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