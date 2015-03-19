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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 16:56 BJT

欧洲汇市：瑞郎走坚，稍早瑞士央行决定维持指标利率不变

路透伦敦3月19日 - 瑞郎周四走坚，之前瑞士央行决定维持维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变。

欧元兑瑞郎 从决定前的1.0625附近跌至1.0570，日内下跌0.5%。

瑞士央行的决定符合市场预期。欧元兑瑞郎的下跌是其全线下滑趋势的一部分，因其昨日大涨后投资者削减仓位。

瑞士央行表示，瑞郎仍明显高估，应随着时间继续走弱。其还下调了通胀率和经济增长预估，以回应1月中取消瑞郎/欧元汇价上限后瑞郎的飙升态势。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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