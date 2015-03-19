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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 17:17 BJT

全球金市：现货金触及近两周高位，FED温和立场打压美元

美联储在政策声明中剔除了“耐心”一词，进一步打开了在未来几个月加息的大门，但对经济复苏状况保持谨慎。美联储同时下修了利率调整路径预估。

“FED声明及记者会暗示，货币政策应该会收紧，但步伐会比FOMC原先预期更加缓慢，”澳新银行一篇报告称。

MKS Group交易员称，金价短线阻力在1,180-1,185美元附近，预计在1,2000美元下方会有不少卖盘。

其他人士称，金价可能因空头回补而进一步上涨。

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价格 变动 涨跌% 今年涨跌%

现货金 1167.40 0.65 +0.06 -1.36

现货银 15.88 -0.02 -0.13 1.40

现货铂金 1120.20 6.36 +0.57 -6.64

现货钯金 774.90 -5.36 -0.69 -2.25

COMEX期金 1166.40 15.10 +1.31 -1.49

COMEX期银 15.91 0.36 +2.34 1.96

汇率

欧元/美元 1.0690

美元/日圆 120.65

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 李爽/孙茉莉)

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