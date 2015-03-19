台湾经济：台湾新北/桃园部分地区自来水供五停二，因水情告急

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北3月19日 - 水情告急，台湾经济部周四表示，北部城市--桃园市、新北市(板新、林口部分地区)自4月1日起供水五日、停二日。这是目前唯一进入第三阶段限水的地区。
台湾经济部水利署主秘赖建信表示，北部的石门水库供水量严重不足，是本次水情告急的主因。至于台北市、及外围人口密集地区如中和、永和、三重、芦洲地区的供水来自翡翠水库，目前储水量并无太太的问题。
除了4月1日起桃园市和新北市板新地区供水五日停二日之外，水利署也表示，3月23日起桃园市、新北市(板新、林口地区)及苗栗县之工业大用水户减供水量自7.5%提升至10%，其他二阶段限水县市(新竹县、新竹市、台中市、北彰化地区、台南市、高雄市)工业用水大户减供水量自5%提升至7.5%。
经济部工业局则表示，目前已启动二阶段限水县市(包括新竹县、新竹市、台中市、北彰化地区、台南市、高雄市)，其中产业以电子、化材、基本金属、纺织、石化及造纸等六大产业首当其冲，影响工业局辖下之32个工业区及工业区外(含科学园区、加工出口区)总计约2,569家工厂。
工业局表示，目前受影响的厂商反映目前的二阶段限水影响不大、尚无灾损，现阶段以自有贮水设施蓄水应变、减少非必要用水或调整部分制程减少用水等方式因应。
但根据调查结果显示，若是提高至限水10%约有三成厂商表示可能会受影响，受影响厂商多为电子、化材业等产业。针对受影响厂商，工业局将积极协助厂商进行水资源媒合调用，以减少影响。
台湾面临67年以来最严重旱灾，秋冬雨量更是创下气象局自1947年设置平地雨量站以来历史上最低降雨纪录，各水库供水量远少于预期。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。