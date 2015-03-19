台湾经济：台湾新北/桃园部分地区自来水供五停二，因水情告急

路透台北3月19日 - 水情告急，台湾经济部周四表示，北部城市--桃园市、新北市(板新、林口部分地区)自4月1日起供水五日、停二日。这是目前唯一进入第三阶段限水的地区。

台湾经济部水利署主秘赖建信表示，北部的石门水库供水量严重不足，是本次水情告急的主因。至于台北市、及外围人口密集地区如中和、永和、三重、芦洲地区的供水来自翡翠水库，目前储水量并无太太的问题。

除了4月1日起桃园市和新北市板新地区供水五日停二日之外，水利署也表示，3月23日起桃园市、新北市(板新、林口地区)及苗栗县之工业大用水户减供水量自7.5%提升至10%，其他二阶段限水县市(新竹县、新竹市、台中市、北彰化地区、台南市、高雄市)工业用水大户减供水量自5%提升至7.5%。

经济部工业局则表示，目前已启动二阶段限水县市(包括新竹县、新竹市、台中市、北彰化地区、台南市、高雄市)，其中产业以电子、化材、基本金属、纺织、石化及造纸等六大产业首当其冲，影响工业局辖下之32个工业区及工业区外(含科学园区、加工出口区)总计约2,569家工厂。

工业局表示，目前受影响的厂商反映目前的二阶段限水影响不大、尚无灾损，现阶段以自有贮水设施蓄水应变、减少非必要用水或调整部分制程减少用水等方式因应。

但根据调查结果显示，若是提高至限水10%约有三成厂商表示可能会受影响，受影响厂商多为电子、化材业等产业。针对受影响厂商，工业局将积极协助厂商进行水资源媒合调用，以减少影响。