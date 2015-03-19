全球金属：LME铜库存料将大量撤出马来西亚，以防遭遇新税冲击

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透墨尔本3月19日 - 近半数的伦敦金属交易所(LME)亚洲铜库存预计将撤出马来西亚交割仓库，之前LME未能与马来西亚政府确认从下月起新税将不会适用于保税金属。
这是贸易商赶在新税实施前，争相将金属库存撤出马来西亚的第一个症兆。马来西亚6%的商品和服务税(GST)将在4月1日生效。
最新的数据显示，马来西亚的柔佛和巴生港已注销了近5万吨铜，占到马来西亚铜库存的四分之三，占LME亚洲库存的40%，占总库存的约15%。
“仓单注销是因为要避税，”新加坡一银行交易员说。
LME周一称，若马来西亚政府未能澄清税制改革计划，可能从7月起停止向存储在马来西亚仓库的金属开具注册仓单。
马来西亚持有42万吨LME注册金属，其中包括LME近一半的镍库存，85%的锡库存，三分之一的铅库存和五分之一的铜库存。
马来西亚海关一官员表示，希望能够很快与LME达成协议。贸易商预计这些铜库存不会永远撤出LME仓储体系，而是会运往周边的新加坡、台湾或韩国。
“只是移至其它地区，”一位交易员说。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。