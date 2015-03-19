希腊金融市场：公债收益率窜升、股市走跌，政府即将与债权人协商

美国各类经济指标总览--2017/1/23
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透伦敦3月19日 - 希腊政府公债收益率(殖利率)周四大涨、股市走跌，稍晚现金短绌的雅典政府将与欧洲债权人进行债务协商。
希腊两年期公债收益率窜升超过100个基点至22.76%，创下2014年中该券种发行以来的新高；10年期公债收益率则是跳升至11.60%。
Markit数据显示，五年期信用违约互换(CDS)上升至1,919个基点，周三报1,806个基点。
希腊主要股指 下跌0.2%。
周四稍晚于布鲁塞尔举行的欧盟峰会场边，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将与法国、德国及希腊等国领导人、还有欧洲央行及欧元集团主管进行协商。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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