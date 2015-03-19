希腊金融市场：公债收益率窜升、股市走跌，政府即将与债权人协商

路透伦敦3月19日 - 希腊政府公债收益率(殖利率)周四大涨、股市走跌，稍晚现金短绌的雅典政府将与欧洲债权人进行债务协商。

希腊两年期公债收益率窜升超过100个基点至22.76%，创下2014年中该券种发行以来的新高；10年期公债收益率则是跳升至11.60%。

Markit数据显示，五年期信用违约互换(CDS)上升至1,919个基点，周三报1,806个基点。

希腊主要股指 下跌0.2%。

周四稍晚于布鲁塞尔举行的欧盟峰会场边，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将与法国、德国及希腊等国领导人、还有欧洲央行及欧元集团主管进行协商。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)