重发-更新版 2-瑞士央行：维持利率不变，调降经济成长和通胀预估

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(重发以删除多余段落)
* 2015年经济成长预估调降至略低于1%，此前预估为2%
* 瑞士央行预计今明两年通胀率分别为负1.1%和负0.5%
* 瑞士央行称仍将积极干预外汇市场，以引导货币政策
* 瑞士央行称瑞郎汇率严重高估，应逐步下降
* 活期存款利率维持在负0.75%
* 维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变
路透3月19日 - 瑞士调降对今年经济成长和通胀预估。就在两个月前，该央行刚刚弃守瑞郎兑欧元汇率上限，此举推动瑞郎飙升，并冲击本国仰赖出口的经济。
瑞士央行维持活期存款利率在负0.75%，并维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，但表示仍在外汇市场积极活动，以削弱央行认为“严重高估”的瑞郎汇率。
瑞士政府目前预期，瑞士今年经济成长0.9%，低于此前预估的2.1%。瑞士央行的预估类似。
瑞士央行警惕产能利用率降低和失业率上升，不过预计其他方面的复苏将支持瑞士经济前景。
瑞士央行因弃守汇率上限而调降通胀预估，预计今年通胀率为下降1.1%，此前预估为下降0.1%。
该央行预计明年通胀率为负0.5%，此前预估为正0.3%。央行目前认为要到2017年物价才会恢复上升，预计届时通胀率为0.4%，但前提是利率持稳，瑞郎汇率下降。
瑞士央行表示，在决定货币政策时，强势瑞郎及其对通胀与经济发展的潜在影响，将持续纳入考虑。
“因此在必要时央行将持续积极进入汇市，以调整货币状况，”瑞士央行声明稿称。
瑞士央行1月放弃了瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞郎兑欧元汇率突破1.20瑞郎。瑞郎兑欧元 目前约在1.06瑞郎。
瑞士央行周四表示，维持活期存款利率负0.75%，并表示不会为此作出更多破例。
瑞士央行维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，一如路透调查访问的分析师预期。
周四稍早数据显示，瑞士2月出口较上年同期下滑3.9%，药品、制药原料、机械及电子设备销售受重创。
瑞士政府亦调降明年经济成长预估，由2.4%降至1.8%。(完) (编译 李爽/蔡美珍；审校 高琦)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
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