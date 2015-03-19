重发-更新版 2-瑞士央行：维持利率不变，调降经济成长和通胀预估

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* 2015年经济成长预估调降至略低于1%，此前预估为2%

* 瑞士央行预计今明两年通胀率分别为负1.1%和负0.5%

* 瑞士央行称仍将积极干预外汇市场，以引导货币政策

* 瑞士央行称瑞郎汇率严重高估，应逐步下降

* 活期存款利率维持在负0.75%

* 维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变

路透3月19日 - 瑞士调降对今年经济成长和通胀预估。就在两个月前，该央行刚刚弃守瑞郎兑欧元汇率上限，此举推动瑞郎飙升，并冲击本国仰赖出口的经济。

瑞士央行维持活期存款利率在负0.75%，并维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，但表示仍在外汇市场积极活动，以削弱央行认为“严重高估”的瑞郎汇率。

瑞士政府目前预期，瑞士今年经济成长0.9%，低于此前预估的2.1%。瑞士央行的预估类似。

瑞士央行警惕产能利用率降低和失业率上升，不过预计其他方面的复苏将支持瑞士经济前景。

瑞士央行因弃守汇率上限而调降通胀预估，预计今年通胀率为下降1.1%，此前预估为下降0.1%。

该央行预计明年通胀率为负0.5%，此前预估为正0.3%。央行目前认为要到2017年物价才会恢复上升，预计届时通胀率为0.4%，但前提是利率持稳，瑞郎汇率下降。

瑞士央行表示，在决定货币政策时，强势瑞郎及其对通胀与经济发展的潜在影响，将持续纳入考虑。

“因此在必要时央行将持续积极进入汇市，以调整货币状况，”瑞士央行声明稿称。

瑞士央行1月放弃了瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞郎兑欧元汇率突破1.20瑞郎。瑞郎兑欧元 目前约在1.06瑞郎。

瑞士央行周四表示，维持活期存款利率负0.75%，并表示不会为此作出更多破例。

瑞士央行维持三个月Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，一如路透调查访问的分析师预期。

周四稍早数据显示，瑞士2月出口较上年同期下滑3.9%，药品、制药原料、机械及电子设备销售受重创。