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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 17:45 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月19日

路透香港3月19日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             76.99                       14.43
 买入成交金额                   38.80                        7.47
 卖出成交金额                   38.19                        6.95
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      260,277,168    930,171,646   1,190,448,814
 2                   中国南车       86,652,856    188,039,919     274,692,775
 3                   新华保险        8,829,194    239,706,632     248,535,826
 4                   伊利股份      119,964,603    126,928,386     246,892,989
 5                   浙江龙盛      207,145,994      4,162,661     211,308,655
 6                   上海机场      171,919,612      2,259,320     174,178,932
 7                   青岛海尔      154,681,568     18,066,736     172,748,304
 8                   中信证券       89,868,108     74,163,948     164,032,056
 9                   南方航空       11,434,141    143,000,508     154,434,649
 10                  兴业银行   71,223,603      37,378,739     108,602,342
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     49,944,720    197,027,060     246,971,780
 2                 腾讯控股         32,384,980     16,305,680      48,690,660
 3                 吉利汽车         28,031,400     19,402,050      47,433,450
 4                 中海油田服务     10,034,160     35,794,880      45,829,040
 5                 长城汽车         36,558,175      3,380,700      39,938,875
 6                 中国中铁         12,151,230     26,198,070      38,349,300
 7                 阿里影业         20,943,900     16,604,600      37,548,500
 8                 中国南方航空      2,989,120     29,876,620      32,865,740
 9                 顺风清洁能源     15,346,920     15,606,080      30,953,000
 10                中国北车         13,062,400      9,768,460      22,830,860
 （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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