表格：沪港通活跃股一览--3月19日

路透香港3月19日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元）
每日买入及卖出金额 76.99 14.43
买入成交金额 38.80 7.47
卖出成交金额 38.19 6.95
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 260,277,168 930,171,646 1,190,448,814
2 中国南车 86,652,856 188,039,919 274,692,775
3 新华保险 8,829,194 239,706,632 248,535,826
4 伊利股份 119,964,603 126,928,386 246,892,989
5 浙江龙盛 207,145,994 4,162,661 211,308,655
6 上海机场 171,919,612 2,259,320 174,178,932
7 青岛海尔 154,681,568 18,066,736 172,748,304
8 中信证券 89,868,108 74,163,948 164,032,056
9 南方航空 11,434,141 143,000,508 154,434,649
10 兴业银行 71,223,603 37,378,739 108,602,342
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 49,944,720 197,027,060 246,971,780
2 腾讯控股 32,384,980 16,305,680 48,690,660
3 吉利汽车 28,031,400 19,402,050 47,433,450
4 中海油田服务 10,034,160 35,794,880 45,829,040
5 长城汽车 36,558,175 3,380,700 39,938,875
6 中国中铁 12,151,230 26,198,070 38,349,300
7 阿里影业 20,943,900 16,604,600 37,548,500
8 中国南方航空 2,989,120 29,876,620 32,865,740
9 顺风清洁能源 15,346,920 15,606,080 30,953,000
10 中国北车 13,062,400 9,768,460 22,830,860
（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)