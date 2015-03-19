台湾个股：金管会同意国泰人寿投资菲律宾Rizal银行30%股权，金额171亿台币

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北3月19日 - 台湾金管会周四表示，已通过台湾资产最大上市金控--国泰金控 旗下国泰人寿申请投资Rizal银行 30%股权，投资资金约171亿台币。
为鼓励台湾金融业者海外并购，金管会已开放保险业资金可专案申请海外并购不纳入海外投资上限计算，此案成为首例寿险资金海外并购不计入投资上限的个案。
“本案为第一家台湾保险业者投资的海外银行，有助于我国金融机构于亚洲之布局，”金管会表示。
金管会指出，国泰人寿着眼扩展集团跨境银行平台，积极布局东协市场，期于东南亚地区建立全方位金融平台，并考量菲律宾整体银行业平均股东权益报酬率(ROAE)及平均资产报酬率(ROAA)分别为13.7%与1.6%，金融市场深具发展潜力。
国泰集团目前于东协国家的据点包括：国泰人寿、国泰产险在越南设有子公司，国泰世华银行在越南、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、柬埔寨、缅甸分别设有子行、分行及办事处。
国泰金控去年12月间公告，同意子公司国泰人寿投资菲律宾Rizal Commercial Banking Corp(简称RCBC)共2.8亿股普通股，并于未来一年内视市场状况于公开市场或洽特定人买进RCBC股票，并以合计不超过该公司30%的股权为上限。
国泰金控今收涨2.8%，报49.55台币。(完) (记者 詹静宜)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。