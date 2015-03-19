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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 17:59 BJT

台湾个股：金管会同意国泰人寿投资菲律宾Rizal银行30%股权，金额171亿台币

路透台北3月19日 - 台湾金管会周四表示，已通过台湾资产最大上市金控--国泰金控 旗下国泰人寿申请投资Rizal银行 30%股权，投资资金约171亿台币。

为鼓励台湾金融业者海外并购，金管会已开放保险业资金可专案申请海外并购不纳入海外投资上限计算，此案成为首例寿险资金海外并购不计入投资上限的个案。

“本案为第一家台湾保险业者投资的海外银行，有助于我国金融机构于亚洲之布局，”金管会表示。

金管会指出，国泰人寿着眼扩展集团跨境银行平台，积极布局东协市场，期于东南亚地区建立全方位金融平台，并考量菲律宾整体银行业平均股东权益报酬率(ROAE)及平均资产报酬率(ROAA)分别为13.7%与1.6%，金融市场深具发展潜力。

国泰集团目前于东协国家的据点包括：国泰人寿、国泰产险在越南设有子公司，国泰世华银行在越南、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、柬埔寨、缅甸分别设有子行、分行及办事处。

国泰金控去年12月间公告，同意子公司国泰人寿投资菲律宾Rizal Commercial Banking Corp(简称RCBC)共2.8亿股普通股，并于未来一年内视市场状况于公开市场或洽特定人买进RCBC股票，并以合计不超过该公司30%的股权为上限。

国泰金控今收涨2.8%，报49.55台币。(完) (记者 詹静宜)

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