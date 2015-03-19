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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 18:20 BJT

两岸金融：台湾金管会同意中信金旗下人寿参股大陆农银人寿19.99%

路透台北3月19日 - 台湾金管会周四表示，同意消费金融龙头金控--中信金控 旗下中信人寿申请参股投资大陆农银人寿19.99%股权，投资金额85亿台币。

金管会统计，至2014年底止，台湾产、寿险业已在大陆地区参股投资6家大陆地区保险公司，包括2家产险、4家寿险。

金管会新闻稿亦指出，农银人寿自中国农业银行 入主后，业务快速成长，并以银行保险为主要销售通路，占率约达新契约保费收入9成以上，2014年总保费达104亿人民币，较上年成长45%，总保费市场排名第18名。2014年上半年资产为人民币393亿人民币。

台湾中信金控总经理吴一揆此前称，大陆农银人寿参股19.99%预计将于上半年完成交割，目前仍在寻找大陆地区银行、租赁及消费金融等并购机会。

台湾中信金控去年八月间表示，旗下寿险取得大陆农银人寿19.99%股权，交易总金额为17.1亿元人民币，每股价格4.2元人民币。同时并取得农银人寿三席董事。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)

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