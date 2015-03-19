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债券 | 2015年 3月 19日 星期四 18:24 BJT

瑞士央行：总裁乔丹反对负利率措施作出更多破例，以免影响成效

路透苏黎世3月19日 - 瑞士央行总裁乔丹周四在记者会上表示，尽管遭到退休基金及其他投资人抗议，但瑞士央行反对为部分现金存款在负利率上作出更多破例。

他表示，若允许更多投资人不必遵守负利率措施，将使负利率的效果更差，他并表示，负利率0.75%的破例情况应该减少。

乔丹亦指出，瑞士必须接受短期内通胀率下滑情况，他不愿评论央行是否干预汇市，以阻升瑞郎。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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