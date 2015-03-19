瑞士央行：总裁乔丹反对负利率措施作出更多破例，以免影响成效

路透苏黎世3月19日 - 瑞士央行总裁乔丹周四在记者会上表示，尽管遭到退休基金及其他投资人抗议，但瑞士央行反对为部分现金存款在负利率上作出更多破例。

他表示，若允许更多投资人不必遵守负利率措施，将使负利率的效果更差，他并表示，负利率0.75%的破例情况应该减少。