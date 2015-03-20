重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，审慎因应季底资金情势

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 银行保守供应跨月拆款，下周才会明显增加
* 短票供需失衡依旧，票券商早早平帐
* 寿险、投信跨月RP承作意愿有所提升
记者 董永年
路透台北3月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人士表示，虽然有大型公股银行加入跨月拆款的供应，不过不少金融机构仍在观望季底前的资金变化，预计到下周跨月拆款的供应量才会明显增加。
资金调度人士认为，虽然目前资金环境偏向宽松，不过过去也曾出现国库在月底进行借款，导致公股行库资金突然变紧的情形。因此纵然对季底调度偏向乐观，但还是不能掉以轻心。
〞下周再做(跨月拆款)，没急着，先看部位再说。〞一位大型公股银行资金调度人士说。
另一公股银行交易员也称，虽然没有季底限制，不过现在跨月利率也不太好，宁愿先留着以防月底分行有资金需求出现。
而据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周三通货回笼已降约115.75亿台币，累计年后16个交易日通货回笼约达3,091亿台币，发行数趋降至1兆8,177亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.415%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率落在0.380-0.450%，持平上日。两周拆款利率落在0.388-0.465%，上日0.390-0.465%。
**短票仍供不应求**
短票市场方面，票券商交易人士表示，今日短票供应稍有增加，但仍难以满足银行需求。有银行为去化资金，也愿意买断落点在三个月内的短票。
〞三个月的成交利率0.63%。〞一位票券商交易员说。
另一票券商交易员则称，今天一早资金缺口就弭平了。本周短票供应量本就不多，今日与明日虽会例行增发一些，但还是供不应求。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，前日平均利率为0.604%，成交量55.4亿台币，上日为45亿。
台湾央行周四公布，共发行1,364.7亿台币存单。与今日存单到期金额1,358.7亿台币相较，存单发行余额增6亿台币。
本周央行存单到期金额为8,317.2亿台币，余日落点分别为周五2,005.5亿。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为236亿台币，累积超额准备为1,671亿台币、加计前期1%的超额准备为2,685亿台币。
**季底效应尚未浮现**
台湾债券市场附买回(RP)市场周四持在低位。交易员表示，目前除了银行端资金偏向宽裕外，投信端、寿险端资金也偏多，令跨月公债及公司债RP交投区间与月内几无差异，市场对季底紧缩效应的感觉仍淡，短线RP交投利率料续持稳既有低位。
市场人士指出，尽管季底的脚步逐渐逼近，但现在整体市场资金依旧稳中偏松，银行端已全面接受承作跨月/跨季公债及公司债RP，至于寿险及投信端对跨月RP承作意愿也有所提升，并愿意拉长跨月RP天期至4月中旬。
〞好松、好松，钱好多一直冒出来。〞一位大型证券商交易员说。
但有券商资金调度人士称，虽然近期资金余裕甚多，惟投信端为避免季底基金赎回压力较大，还是较为青睐落点月底，短线月内及跨月RP交投利率报价相仿，成交比重仍以月内较多。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月公债及公司债RP交投则与月内报价一致。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.57%，利率持平上日。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)
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