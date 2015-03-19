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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 19:02 BJT

中港个股：兖州煤业签订山东电煤合同，上半年均价每吨450元人民币

路透香港3月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周四称，已签订山东省内电煤销售合同，上半年发运的价格平均为每吨450元人民币。

兖煤于联交所的声明称，已签订2015年度山东省内电煤销售合同720万吨，与2014年度持平。

而上半年发运的合同电煤平均含税离矿基准价为每吨450元（发热量为5,000大卡），下半年发运的合同电煤价格将另行协商。

今年以来国内煤价持续下滑，秦皇岛5,500大卡煤价累计跌8%至每吨475元，因主要发电商库存持续高企。而首两月国内发电量同比微升1.9%，为自2001年以来增长最慢。

兖煤H股今天收升1.62%，报6.26港元；A股升0.14%，报14.63元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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