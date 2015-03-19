国际油市：亚洲石脑油裂解价差处在四日高位，因供给紧缩

路透3月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四处在四日高位每吨102.83美元，因供给可能要低于之前的预期。

印度出售4月石脑油的速度迟缓，迄今仅有印度石油天然气公司(ONGC)以及旗下的MRPL和印度巴拉特石油(BPCL)出售12万吨。

Reliance Industries和MRPL将分别在3月和4月关闭其原油馏分装置，但尚不清楚这会对出口有多大的影响。

卡塔尔则取消了总计7.5万吨的4月底现货石脑油出售。

不过买家仍然未出现。

一位在新加坡的交易员说：“买家可能会在下周求购5月上半月船货。”

亚洲汽油裂解价差触及一周最高，报每桶13.01美元，因需求坚挺和供给紧缩。

新加坡现货交易方面，PTT以每桶67.90美元的价格向中石油出售一艘船期为4月14-18日的汽油船货，但同时又以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水1.20美元的价格，从Phillips 66购入一艘同船期的类似船货。

Socar以FOB价每桶较新加坡报价升水1.30美元的价格从联合石化购入一艘船期为4月14-18日的92号汽油船货。(完)

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