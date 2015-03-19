国际油市：亚洲石脑油裂解价差处在四日高位，因供给紧缩

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透3月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四处在四日高位每吨102.83美元，因供给可能要低于之前的预期。
印度出售4月石脑油的速度迟缓，迄今仅有印度石油天然气公司(ONGC)以及旗下的MRPL和印度巴拉特石油(BPCL)出售12万吨。
Reliance Industries和MRPL将分别在3月和4月关闭其原油馏分装置，但尚不清楚这会对出口有多大的影响。
卡塔尔则取消了总计7.5万吨的4月底现货石脑油出售。
不过买家仍然未出现。
一位在新加坡的交易员说：“买家可能会在下周求购5月上半月船货。”
亚洲汽油裂解价差触及一周最高，报每桶13.01美元，因需求坚挺和供给紧缩。
新加坡现货交易方面，PTT以每桶67.90美元的价格向中石油出售一艘船期为4月14-18日的汽油船货，但同时又以离岸价(FOB)每桶较新加坡报价升水1.20美元的价格，从Phillips 66购入一艘同船期的类似船货。
Socar以FOB价每桶较新加坡报价升水1.30美元的价格从联合石化购入一艘船期为4月14-18日的92号汽油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 高琦)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。