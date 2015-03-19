国际油市：亚洲柴油升水徘徊在逾三个月高位附近，炼厂维护令供给减少

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透新加坡3月19日 - 亚洲超低硫柴油升水徘徊在逾三个月高位附近，行业消息人士表示，市场预期北亚和印度因炼厂维护而供给减少，而澳洲的需求可能增多。
路透数据显示，含硫10ppm的柴油升水依旧持稳于每桶较新加坡报价升水1.97美元，为11月27日以来最高。
澳洲炼厂Caltex的发言人称，将在今年上半年关闭其日产能10.9万桶的Lytton炼厂，进行例行维护。
知情人士称维护将从5月持续到6月。
交易员表示这恰逢韩国、日本和印度的炼厂也进行维护，可能导致供给吃紧。
船运经纪商表示，船货流动的增长推高了中型油轮的运费，不过预计不会维持长久。
现货市场上，壳牌以较新加坡报价平价水准，向联合石化出售25万桶船期为4月12-16日的航煤。
BP以较新加坡4月6-10日平均报价每桶贴水0.30美元的价格，向联合石化出售10万桶船期为4月2-6日的航煤。
壳牌以较新加坡4月2-9日平均报价每桶升水2美元的价格，向BP出售15万桶船期为4月3-7日、含硫10ppm的柴油。
壳牌以较新加坡4月2-9日平均报价每桶升水2.40美元的价格，向维多出售15万桶船期为4月3-7日、含硫10ppm的柴油。
壳牌以较新加坡4月13-17日平均报价每桶升水1.60美元的价格，向托克出售23万桶船期为4月14-18日、含硫10ppm的柴油。
维多以较新加坡4月1-8日平均报价平价的价格，从联合石化购入15万桶船期为4月3-7日、含硫500ppm的柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 高琦)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。