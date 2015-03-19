国际油市：亚洲柴油升水徘徊在逾三个月高位附近，炼厂维护令供给减少

路透新加坡3月19日 - 亚洲超低硫柴油升水徘徊在逾三个月高位附近，行业消息人士表示，市场预期北亚和印度因炼厂维护而供给减少，而澳洲的需求可能增多。

路透数据显示，含硫10ppm的柴油升水依旧持稳于每桶较新加坡报价升水1.97美元，为11月27日以来最高。

澳洲炼厂Caltex的发言人称，将在今年上半年关闭其日产能10.9万桶的Lytton炼厂，进行例行维护。

知情人士称维护将从5月持续到6月。

交易员表示这恰逢韩国、日本和印度的炼厂也进行维护，可能导致供给吃紧。

船运经纪商表示，船货流动的增长推高了中型油轮的运费，不过预计不会维持长久。

现货市场上，壳牌以较新加坡报价平价水准，向联合石化出售25万桶船期为4月12-16日的航煤。

BP以较新加坡4月6-10日平均报价每桶贴水0.30美元的价格，向联合石化出售10万桶船期为4月2-6日的航煤。

壳牌以较新加坡4月2-9日平均报价每桶升水2美元的价格，向BP出售15万桶船期为4月3-7日、含硫10ppm的柴油。

壳牌以较新加坡4月2-9日平均报价每桶升水2.40美元的价格，向维多出售15万桶船期为4月3-7日、含硫10ppm的柴油。

壳牌以较新加坡4月13-17日平均报价每桶升水1.60美元的价格，向托克出售23万桶船期为4月14-18日、含硫10ppm的柴油。

维多以较新加坡4月1-8日平均报价平价的价格，从联合石化购入15万桶船期为4月3-7日、含硫500ppm的柴油。(完)

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