国际油市：亚洲180-cst燃料油贴水扩大，因需求疲弱之际库存上升

路透新加坡3月19日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的贴水在周四进一步扩大，之前一日已经触及近三周最阔水平，因为库存较高并且终端用户需求疲弱，都令燃料油市场承压。

根据路透数据，180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差走阔至每桶贴水4.83美元。

船用燃料需求也在周四受到打击，推动储油码头交货价格较船货的升水跌到逾一周低位，报每吨3.76美元。

“直接价格(flat prices)的突然上涨对于市场而言是个不好的讯号。”一家在新加坡的燃料油卖家说的。

路透数据显示，380-cst燃料油价格上涨5.50美元至每吨306美元，接近一周高点。

IE Singapore周四的数据显示，截至3月18日当周，新加坡燃料油库存升到21个月高位，增加20%至2,395万桶。

在这一周里，新加坡燃料油进口攀升16%至140万吨，来自美国、沙特阿拉伯、俄罗斯和荷兰的船货增加。从新加坡出口的燃料油增加50%至68.6万吨，发往中国、韩国和菲律宾的船货增加。

新加坡现货市场今天无交易达成。（完）

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