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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 19:16 BJT

马来西亚期市：棕榈油小涨，因美元下跌带动植物油市场上扬

路透吉隆坡3月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四小升，进一步远离七周低点，因美元下跌带动了海外植物油市场的涨势。

美联储暗示将以更加缓慢的步伐升息步伐，引发美元遭遇六年来最大单日降幅，并进而提振商品价格。

指标棕榈油6月期货 小涨0.6%，收报每吨2,206马币(林吉特)，盘中走势动荡，最高曾触及3月13日以来高位2,222马币，最低交投于2,165马币。

总交易量为55,578口，高于往常的35,000口。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 王洋)

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