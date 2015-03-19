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亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 19:27 BJT

俄罗斯金融：普京称央行指标利率依然相当高，但当前环境需要如此

路透莫斯科3月19日 - 俄罗斯总统普京周四表示，央行指标利率依然相当高，但这是当前环境所需要的。

俄罗斯央行在上周将指标利率--一周附买回利率下调到14%。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)

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