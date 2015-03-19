版本:
中国
债券 | 2015年 3月 19日 星期四 19:27 BJT

标题新闻：希腊银行存款周三外流约3亿欧元，为2月20日达成协议以来最大单日流出量--希腊银行消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐