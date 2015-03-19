中国金融：前海现行跨境人民币贷款政策有望扩围至南沙和横琴

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透北京3月19日 - 中国广东省政府近日表示，将利用广东建设自贸园区的契机，完善粤港金融合作总体制度安排，推进广州南沙、深圳前海、珠海横琴等金融合作平台适度错位发展，研究将前海现行跨境人民币贷款政策实施范围扩展至南沙、横琴。
广东省人民政府网站最新刊登《关于印发实施粤港合作框架协议2015年重点工作的通知》，并称在研究将跨境人民币贷款的放款主体由香港银行金融机构扩展至香港、澳门金融机构。
根据通知，广东省政府今年将推动粤港跨境人民币业务创新发展，重点在跨境人民币双向融资、广东企业赴香港发行人民币债券、信贷资产跨境转让、引导香港投资者以人民币资金投资广东省内重点项目。
政府还将鼓励广东银行机构单独或与支付机构合作，为粤港跨境电子商务以人民币计价结算提供服务。稳步开展粤港两地银行机构人民币贸易融资资产跨境转让业务。
同时，加快两地资本市场双向开放进程。推动广东企业赴港上市、发行人民币债券，支持符合条件的香港金融机构在广东新设合资证券公司、合资基金管理公司、合资期货公司、合资证券投资咨询公司，进一步深化两地资本市场合作。
作为中国改革开放试验田之一的深圳前海去年年底已发布促进深港合作工作方案，前海区域将进一步扩大对香港开放，为香港服务业拓展市场空间，并将积极推动深港通和广东自由贸易区的建立。 （完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。