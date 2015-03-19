东南亚股市：主要市场均上涨，受美联储温和立场及外资流入支撑

路透曼谷3月19日 - 主要东南亚股市周四上涨，因在美联储就利率和经济复苏发布温和表态之后，风险偏好回潮。

新加坡股市指标股指 上涨0.7%，收报3,386.16点，从周三的约两个月收盘低位反弹。印尼股市 上涨0.8%，周三则跌至约一个月低点。

摩根士丹利在一份报告中预计近期新兴股市将迎来一波反弹，日本股市的涨势将暂停，因美联储联邦公开市场委员会周三的立场明显较之前的预期更为温和，且美元正在修正。

除了日本以外，摩根士丹利预计新加坡等市场将上涨。

交易所数据显示，马来西亚股市获得2.41亿马币的外资流入，印尼则获得4.9亿卢比的外资流入。与此同时外资在泰国股市买超7.91亿泰铢，在菲律宾股市买超4.75亿披索。

周四全球股市向纪录高位回升，而美元的时涨时跌引发了市场的巨大波动，投资者消化美联储稍晚加息以及加息步伐缓慢的预期。