东南亚股市：主要市场均上涨，受美联储温和立场及外资流入支撑

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透曼谷3月19日 - 主要东南亚股市周四上涨，因在美联储就利率和经济复苏发布温和表态之后，风险偏好回潮。
新加坡股市指标股指 上涨0.7%，收报3,386.16点，从周三的约两个月收盘低位反弹。印尼股市 上涨0.8%，周三则跌至约一个月低点。
摩根士丹利在一份报告中预计近期新兴股市将迎来一波反弹，日本股市的涨势将暂停，因美联储联邦公开市场委员会周三的立场明显较之前的预期更为温和，且美元正在修正。
除了日本以外，摩根士丹利预计新加坡等市场将上涨。
交易所数据显示，马来西亚股市获得2.41亿马币的外资流入，印尼则获得4.9亿卢比的外资流入。与此同时外资在泰国股市买超7.91亿泰铢，在菲律宾股市买超4.75亿披索。
周四全球股市向纪录高位回升，而美元的时涨时跌引发了市场的巨大波动，投资者消化美联储稍晚加息以及加息步伐缓慢的预期。
美联储周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。 (完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。