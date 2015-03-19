《综述》中行离岸人民币指数逆势上升，离岸资本市场更趋活跃

* 2014年底离岸人民币指数升至1.2%

* 离岸市场发债成本已高于在岸市场

* 中行考虑在一带一路沿线布局

* 借助亚投行和丝路基金的力量

路透北京3月19日 - 在美元指数强势上涨的同时，反映人民币在国际市场份额的中行离岸人民币指数去年底升至1.2%，比6月提高0.07个百分点，显示与主要国际货币的份额差距缩小；同时，离岸人民币债券投资收益高于在岸，离岸资本市场更趋活跃。

中国银行 行长陈四清周四称，在美元离岸市场指数走升之下，欧元、英镑、日元等国际主要货币离岸指数均下降，而离岸人民币的使用份额与国际主要货币的相对差距在继续缩小。

“各类资产价格（离岸和在岸）将逐渐趋近并双向波动，这恰恰是人民币国际化市场基础增强、市场逐步走向成熟的标志。”他在中行离岸人民币指数和境内外债券投融资比较指数发布会上表示。

对于中行首次公布的境内外债券投融资比较指数，陈四清指出，离岸市场人民币债券发行的平均成本目前已经高于在岸市场，离岸人民币债券投资更有吸引力；而汇率双向波动、资金跨境流动、离岸在岸利汇差双向波动已成为人民币国际化常态。

中行此次首推境内外债券投融资比较指数，主要跟踪离岸和在岸市场三年期人民币债券的到期收益率；指数为正，说明在岸发债成本高于离岸，反之亦然；本次中行公布的数据显示，截至今年2月底，该指数为-160点。

对于未来人民币国际化的前景，陈四清表示，该进程将得益于四点，即人民币国际化基本面稳固；一带一路将进一步激发境外人民币需求；大宗商品市场调整利于人民币计价只能强化；以及利率汇率市场化改革和资本账户开放。

中行贸易金融部总经理程军表示，人民币国际化在储备资产方面，截至去年四季度，已经有澳大利亚新南威尔士州政府、法国社保基金等主体发行人民币主权债，并有多国央行作为投资者参与认购离岸人民币固定收益产品。

程军称，今年人民币国际化可能出现几个亮点，包括一带一路拉动人民币投资需求，资本项目可兑换的推进带来的便利化，以及RQDII试点出台等。

他亦指出，人民币对外输出不能只在经常项目下，要通过资本项目进行离岸人民币补充，并和一带一路相互配合；此外，四季度离岸人民币指数增幅放缓，人民币小幅净回流对境外人民币资产负债规模构成制约，资本项目下人民币回流渠道放开后，保持人民币适度规模和节奏的净输出更为迫切。

两会期间，人行官员建议，应尽早宣布实现人民币资本项目可兑换，这对于促进中国金融开放、提高资金配置效率、促进现有产业转型升级具有重要意义，且条件和时机都已成熟。

**一带一路给中行带来机遇**

中国银行副行长任德奇介绍，该行在人民币国际化过程中拥有全球化服务网络优势，综合经营和业务多元化等优势。

“一带一路给中国银行同样带来很好的历史机遇，中国目前与一带一路沿线国家的贸易额占比中国对外贸易近三分之一。”程军指出。

他指出，中行今后将考虑在一带一路沿线国家多布局机构网点，并加强与沿线重点国家金融机构加强合作，并借助亚投行和丝路基金的力量；在服务方面，中行创新与企业的合作，包括推进企业和一带一路国家项目撮合、风险防范等，并丰富金融产品，创设铁路运单质押融资等。

此前，中国丝路基金有限责任公司董事长金琦表示，到目前为止，公司董事会、监事会和高管团队都已搭建完成，下一步在继续完善公司治理结构的同时，将尽快开展实质性的业务工作；将投资于基础设施、能源开发、产业合作和金融合作。

中国财政部副部长朱光耀曾表示，中国成立亚投行和丝路基金，发挥了基础设施方面优势，也利于产能输出，是互利共赢的措施；按照工作计划，亚洲基础设施投资银行应该在2015年内完成正式建立，并投入运行。

中行介绍，截至2014年末，中行集团全年跨境人民币结算量达5.32万亿元人民币，同比增长34%，再创历史新高；集团当年共办理跨境人民币清算业务240.8万亿元，同比增长86.6%，继续保持全球第一。（完）