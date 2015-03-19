重温稿-中国金融：外管局要求银行自查1万美元以上现钞存取数据--消息

路透北京3月19日 - 两位消息人士周四透露，针对部分银行外币现钞存取数据质量存在严重问题，中国外汇管理局日前已下发通知，要求各银行自查并上报1万美元以上个人外币现钞存取数据情况。

消息人士援引外管局最新下发的一份文件称，近期，外管局发现，“部分银行个人外币单笔提钞1万美元以上笔数和金额占比较高，与外管部门备案情况不一致”，要求各中资外汇指定银行开展此数据的全面自查工作。

“外管局从去年11月开始陆续发现，有些商业银行上报的个人外币现钞存取数据有些问题，不排除一些违规现象，故发文让银行自查，外管还要抽查。”一位金融市场人士对路透表示。

路透目前暂未联络到外管局有关人士对上述消息予以置评。

一位中资券商分析师认为，提现特别是大额外币现钞的提现若频繁、数量较多，很可能是洗钱或者跟地下经济有关，亦不排除去年四季度人民币贬值，个人增持外汇资产、资本外逃有关。

外管局数据显示，2014年四季度资本和金融项目录得逆差912亿美元。人民币贬值预期加大，随着人民币资产吸引力下降和美元强势，中国资本外流压力加大。

数据显示，2014年，人民币 告别了2005年汇改以来的长期单边升值模式，年度贬值2.42%。

中国央行早在2006年颁布的《个人外汇管理办法》就规定，个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计超过等值5000美元的，需凭有关单据在银行办理；个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元需提供有关证明向外汇局事前报备。

这是中国从反洗钱角度对个人外汇进行管理，主要是为打击洗钱及非法外汇交易。

外管局这次发文要求，各家银行要于3月25日前完成上述数据自查工作并上报外管各分局，并应于本月底前完成该行数据清理工作，若因内部系统改造，最迟应于6月底前完成清理。

为保证个人外币现钞存取数据的报送质量，外管局并决定，自今年7月开始，把上述数据质量纳入银行年度考核，并将对该数据质量进行抽查。

截至2011年末，中国已有319家外汇指定银行为企业、个人提供本外币兑换业务。