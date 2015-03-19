重温稿-中国金融：外管局要求银行自查1万美元以上现钞存取数据--消息

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透北京3月19日 - 两位消息人士周四透露，针对部分银行外币现钞存取数据质量存在严重问题，中国外汇管理局日前已下发通知，要求各银行自查并上报1万美元以上个人外币现钞存取数据情况。
消息人士援引外管局最新下发的一份文件称，近期，外管局发现，“部分银行个人外币单笔提钞1万美元以上笔数和金额占比较高，与外管部门备案情况不一致”，要求各中资外汇指定银行开展此数据的全面自查工作。
“外管局从去年11月开始陆续发现，有些商业银行上报的个人外币现钞存取数据有些问题，不排除一些违规现象，故发文让银行自查，外管还要抽查。”一位金融市场人士对路透表示。
路透目前暂未联络到外管局有关人士对上述消息予以置评。
一位中资券商分析师认为，提现特别是大额外币现钞的提现若频繁、数量较多，很可能是洗钱或者跟地下经济有关，亦不排除去年四季度人民币贬值，个人增持外汇资产、资本外逃有关。
外管局数据显示，2014年四季度资本和金融项目录得逆差912亿美元。人民币贬值预期加大，随着人民币资产吸引力下降和美元强势，中国资本外流压力加大。
数据显示，2014年，人民币 告别了2005年汇改以来的长期单边升值模式，年度贬值2.42%。
中国央行早在2006年颁布的《个人外汇管理办法》就规定，个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计超过等值5000美元的，需凭有关单据在银行办理；个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元需提供有关证明向外汇局事前报备。
这是中国从反洗钱角度对个人外汇进行管理，主要是为打击洗钱及非法外汇交易。
外管局这次发文要求，各家银行要于3月25日前完成上述数据自查工作并上报外管各分局，并应于本月底前完成该行数据清理工作，若因内部系统改造，最迟应于6月底前完成清理。
为保证个人外币现钞存取数据的报送质量，外管局并决定，自今年7月开始，把上述数据质量纳入银行年度考核，并将对该数据质量进行抽查。
截至2011年末，中国已有319家外汇指定银行为企业、个人提供本外币兑换业务。
此前，国家外管局在去年10月10日起，要求各家金融机构逐日报送个人外币现钞存取数据。（完） (发稿 李铮/赵红梅 审校 屈桂娟)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。