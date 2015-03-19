重温稿-《财经洞察》中国黄金进出口规范背后渠道扩容，企业与银行齐迈步

* 黄金进出口新规施行数量审批和准许证制度

* 看似规范收紧市场，但黄金市场发展基调不变

* 黄金进出口队伍料扩围至更多矿商企业

* 央行新规为人民币黄金定盘价铺路

作者 李文科

路透北京3月19日 - 中国央行推出新规，对黄金及制品进出口数量进行限制性审批并施行准许证制度，看似有收紧黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍，更多企业有望与银行齐迈大步。

中国去年推出黄金国际板，以人民币计价的黄金定盘价有望年内推出。央行新规更是在规范的基础上逐步扩大黄金进出口的渠道，尤其是将进口权从银行扩围至部分大型黄金企业，可以为黄金人民币定盘价铺路。

“主要是进口权从银行，扩围至部分大型黄金企业。”权威人士指出。

民生银行金融市场部黄金分析师汤湘滨强调，之前黄金进口主要是通过银行，新规出台是在降低黄金市场大门槛的前提下，引入并筛选出更多符合资质的企业进入黄金市场，而央行规范的意义在于更有序的发展黄金市场。

黄金兼具商品和货币属性，成熟的黄金市场事关金融市场的稳定和发展，亦与货币市场、外汇市场、资本市场和保险市场相互推进，稳定的黄金市场可以为金融市场的运转起到助推器和润滑剂的作用，这可能亦是为什么在发展黄金市场的同时央行新规更多透露出谨慎和规范之意。

尽管部分市场人士揣测，央行新规或是针对虚假贸易融资以及跨境套利；多数业内专家认为，考虑到目前境内外黄金价差以及人民币升值预期发生的变化，这个时候去限制和规范价差套利根本没有意义，市场上从2014年开始，境内外价差已经非常低迷，没有套利空间。

中国人民银行周四称，根据国家宏观经济调控需求，央行将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度，自2015年4月1日起施行。且获得黄金进出口资格的市场主体应当承担平衡国内黄金市场实物供求的责任。

**规范背后的谨慎放开**

黄金进出口放开的呼声一直很高，虽然央行新规与市场的预期有一定差距，但在监管规范中，不断放开市场的基调不变，且将黄金市场更大程度地纳入宏观调控的范畴。

一位从事黄金贸易的市场人士指出，虽然看到了央行新规中的限制性措施，但中国黄金市场放开已经是大势所趋，不可能回到封闭市场的阶段。

汤湘滨指出，新规旨在进一步发展中国黄金市场，而不是放任自流，而数量审批和准许证制度有助于监管层对黄金的进出口数量有明确的概念，从而更好地与金融市场和宏观经济相协调。

另一方面，中国作为全球第二大黄金消费国，正力争在黄金定价方面获得更大话语权。考虑到中国去年刚刚推出的黄金国际板，且计划今年推出人民币黄金定盘价，这些都需要有更开放更透明的中国黄金市场，才可能吸引国际投资的参与以及他们对人民币黄金定盘价的信心。

“一个价格的定价权最重要是多样化的需求和供给方，将决定定价的影响力、公允性、透明性，以及市场的活跃程度。如果国际板是试验田的话，（黄金）市场的开放还是非常重要的。”汤湘滨强调。

在他看来，黄金新规的推出扩大了中国黄金市场的参与者，将为中国黄金价格提供多样性的参与方，对于形成人民币的黄金基准价是相辅相成的。