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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--3月20日-3月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值   
    
    3月16日当周
    
    3月20日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    3月23日当周
    
    3月23日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    3月24日(二)
    0135 日本制造业PMI                            3月初值          --         51.6
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第四季修正值         --        +0.4%
                          (较上年同期)                             --        +2.7%
    
    3月25日(三) 
    2100 韩国消费者信心指数                            3月         --          103
    
    3月26日(四) 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      2月         --        -0.3%
                     (较上年同期)                                  --        -5.1%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   2月         --        +2.2%
             全国整体CPI                                           --        +2.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               3月         --        +2.2%
             东京地区整体CPI                                       --        +2.3%
    2330 日本求才求职比                                2月         --         1.14
             失业率                                                --         3.6%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      2月         --        -2.0%    
    
    3月27日(五) 
    暂无重要经济数据。 (完)

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