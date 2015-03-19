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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.76 -0.39 -1.18 2089644

搜狐 49.96 -1.88 -3.63 449324

网易 98.18 -1.92 -1.92 471980

百度 214.57 +3.62 +1.72 2917647

台湾

台湾积体电路 24.66 -0.05 -0.20 2514705

联电 2.48 -0.02 -0.80 160685

日月光 7.66 +0.07 +0.92 533043

矽品精密 8.93 +0.17 +1.94 692627

和信超媒体 0.79 -0.03 -3.53 30718

友达 5.18 +0.00 +0.00 164207

中华电信 31.52 -0.11 -0.35 38217

台湾国际航电 48.14 -0.58 -1.19 1502016

香港

中国移动 64.54 -2.85 -4.23 279525

中国联通 15.29 -0.19 -1.23 71437

中国电信 65.09 +1.68 +2.65 16195

中芯国际 4.33 -0.03 -0.69 15336

电讯盈科 5.97 +0.10 +1.70 2984

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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