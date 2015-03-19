《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月19日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.76 -0.39 -1.18 2089644
搜狐 49.96 -1.88 -3.63 449324
网易 98.18 -1.92 -1.92 471980
百度 214.57 +3.62 +1.72 2917647
台湾
台湾积体电路 24.66 -0.05 -0.20 2514705
联电 2.48 -0.02 -0.80 160685
日月光 7.66 +0.07 +0.92 533043
矽品精密 8.93 +0.17 +1.94 692627
和信超媒体 0.79 -0.03 -3.53 30718
友达 5.18 +0.00 +0.00 164207
中华电信 31.52 -0.11 -0.35 38217
台湾国际航电 48.14 -0.58 -1.19 1502016
香港
中国移动 64.54 -2.85 -4.23 279525
中国联通 15.29 -0.19 -1.23 71437
中国电信 65.09 +1.68 +2.65 16195
中芯国际 4.33 -0.03 -0.69 15336
电讯盈科 5.97 +0.10 +1.70 2984
(完)
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。