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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--3月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月19日(四)

2350 - 日本央行2月政策会议纪录

3月20日(五)

0335 – 日本央行总裁黑田东彦在日本外国特派员协会(Foreign Correspondents'Club of Japan)会议上发表演说

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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