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债券 | 2015年 3月 20日 星期五 07:02 BJT

美国债市：3月18日当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

路透3月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至3月18日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少72.06亿美元，至3.227兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少60.26亿美元，至2.900兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少13.03亿美元，至2,832.50亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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