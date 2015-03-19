《综述》美国初请失业金人数略升，恶劣天气拖累制造业活动

美国2月非农就业岗位增加29.5万个，失业率降至5.5%的逾六年半低位；非农就业岗位增幅已连续12个月超过20万个，为1994年以来最长记录。

美联储周三表示，要先看到“就业市场进一步改善”，才会收紧货币政策。

许多分析师认为，联储将在6月实施2006年以来的首次升息，不过金融市场反映出的升息时间则在9月。自2008年12月以来，美联储一直将指标利率维持在近零水准。

美国商务部另一份报告称，第四季经常帐赤字从前季的989亿美元扩大至1,135亿美元。这是自2012年第二季以来的最大赤字规模，说明美元升值导致海外市场获利疲软和出口增长低迷。

第四季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.6%，为2012年第四季以来的最高比例；第三季为2.2%。

美国一周初请失业金人数图表：link.reuters.com/dah52w

美国经常帐与贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v (完)