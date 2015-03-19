美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯呼吁推后升息，因经济成长动力减弱

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透旧金山/亚特兰大3月19日 - 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周四表示，美国联邦储备理事会(美联储)的政策立场应该更多偏重于放宽。埃文斯是联储官员中主要的鸽派人士，就在前一天，美联储在政策会议上大幅调降对经济成长、通胀和升息的预期。
埃文斯在一份研究报告中认为，有理由维持利率在近零水准至少到2016年，称如果经济实际上仍在走软，升息过早的风险就会比较高。
“我们在这篇报告中说明，名义利率的下限为零，暗示美联储在情况不确定的时候，应采取较为宽松的政策，”他在这份由布鲁金斯学会发表的报告中称。
埃文斯再度呼吁应继续宽松银根。美联储官员在前一天明确暗示，对于短期内升息的信心可能正在减弱。
仔细阅读美联储官员周三发布的预测会发现这样的风险：反映经济未来成长潜力的长期成长预估范围与短期成长预测正开始趋同。而一国经济走出衰退时，通常有一段时间增速高于平均水平，因为企业和家庭会加紧支出与投资，以补偿之前失去的时间。
美国从2007-2008年金融危机中复苏的速度已经创下了二战以来的最慢纪录。
“经济有些疲弱，升息会产生直接影响的领域则更加疲弱一些：房地产和出口，”咨询公司Sonecon创办人之一Robert Shapiro说。
他认为，在利率接近于零的情况下，经济疲弱则受到冲击的威胁也大得多，因为此时货币政策几乎没有什么有效工具来推动经济成长。他指出，美联储主席叶伦非常清楚这些风险。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。
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